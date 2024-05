In cucina con otto etti di droghe, arrestato

C'erano otto etti di droghe di varia natura nella cucina dell'appartamento di un 39enne originario del Burundi che è stato arrestato a Torino dalla polizia.

Gli agenti hanno notato le sostanze nel corso di una perquisizione scattata dopo che l'uomo era stato bloccato in una strada cittadina in posesso di 27 frammenti di crack.

In un sacco c'erano steli e foglie di sostanza stupefacente di natura anfetaminica del tipo Qat del peso di 450 grammi.

Altri due sacchi della medesima sostanza, rispettivamente di 140 e 100 grammi, sono stati rinvenuti su un mobile della cucina. In un sacchetto sono stati trovati oltre 100 grammi di sostanza stupefacente di colore giallo che a seguito di accertamenti della Polizia Scientifica reagiva positivamente alla presenza di ectasy/Mdma.

Gli agenti hanno poi recuperato materiali per produzione e la suddivisione della sostanza stupefacente come bicarbonato, rotoli di cellophane, lamette e bustine.

Durante la perquisizione il telefonino del 39enne ha continuato a ricevere chiamate e messaggi di acquirenti.



