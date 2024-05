Un altro colpo della banda dei bancomat nel Torinese

Ancora un assalto della banda dei bancomat nel Torinese. Questa volta è successo a Settimo, dove nella notte è stato fatto saltare lo sportello automatico della Banca di Asti, in via Giannone. Da quantificare il bottino: dopo l'esplosione solo una parte delle banconote sono state macchiate d'inchiostro dal sistema antifurto.

A dare l'allarme sono stati i residenti della zona, svegliati nel cuore della notte dall'esplosione. In corso le indagini dei carabinieri di Settimo.

Nell'ultimo mese sono andati in scena assalti simili in almeno quattro occasioni nel Torinese: a Strambino, San Giusto Canavese, Agliè e Vische.



