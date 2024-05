Un uomo è stato schiacciato - come riferito dai Carabinieri - da una balla di fieno che gli ha procurato una ferita al torace. E' accaduto, nel pomeriggio, a Vignole Borbera (Alessandria).

Immediato l'intervento dei militari e del personale del 118. Il ferito è stato trasportato in elicottero arrivato all'ospedale di Alessandria, in codice rosso.

Al vaglio cause dell'incidente ed eventuali responsabilità.





