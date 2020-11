Intesa Sanpaolo, al via le lezioni di Alessandro Barbero

(ANSA) - TORINO, 05 NOV - Santa Caterina da Siena, Giovanna d'Arco e la poetessa Anna Achmatova sono le protagoniste del nuovo ciclo di lezioni che lo storico Alessandro Barbero terrà al grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino il 5, 12 e 19 novembre alle ore 18. Il pubblico potrà seguire gli incontri in diretta streaming sul sito group.intesasanpaolo.com.

Autore e docente di Storia medievale all'Università degli Studi del Piemonte Orientale, Barbero è diventato una stella dei social media grazie alla sua straordinaria capacità divulgativa.

Racconterà come tre figure esemplari hanno lottato con coraggio per cambiare il loro destino e l'intera condizione femminile, oltre al corso della storia.

Le lezioni-conferenza, curate da Giulia Cogoli, sono organizzate da Intesa Sanpaolo nell'ambito delle attività culturali del grattacielo e diventeranno episodi del podcast Intesa Sanpaolo On Air, disponibile sulle principali piattaforme streaming. (ANSA).