Unimol, prorogati al 2/11 termini immatricolazioni-iscrizioni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 OTT - È stata prorogata al 2 novembre prossimo, senza indennità di mora, la scadenza per le immatricolazioni e iscrizioni all'Anno Accademico 2021-2022 dell'Università del Molise. Lo ha stabilito il rettore, Luca Brunese, con proprio decreto. Per perfezionare l'immatricolazione o l'iscrizione - fa sapere l'Unimol - basta il pagamento della sola prima rata di 156 euro. In questa maniera si acquisisce il numero di matricola e lo status di studente, o si perfeziona e si completa la procedura amministrativa per gli anni successivi al primo. Sarà inoltre possibile ottenere i vantaggi offerti dal progetto 'Trasporti gratis': viaggiare sui mezzi delle compagnie di trasporto regionale e con navette bus dedicate senza costi di abbonamento.

