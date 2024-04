Non si ferma all'alt e aggredisce carabinieri, arrestato

Alla guida di un'auto non si è fermato all'alt imposto da una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Così è scattato un inseguimento duranto fino a quando la macchina ha urtato un marciapiede e l'uomo ha tentato di scappare a piedi. E' accaduto la scorsa notte in via Luigi Gastinell, in zona Ponte di Nona, in periferia.

I carabinieri lo hanno raggiunto e l'uomo ha tentato di sottrarsi al controllo colpendoli a calci e a pugni ma è stato bloccato e arrestato. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.



