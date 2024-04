E' stato fermato dalla polizia un cittadino del Bangladesh di 28 anni, senza fissa dimora, per l'accoltellamento di un 38enne ucraino avvenuto il 22 aprile nei pressi della fermata metro di via La Spezia. Da chiarire i motivi del gesto. Il ferito, che fu soccorso da un passante, è ancora ricoverato in prognosi riservata. A quanto ricostruito, sarebbe anche lui un clochard.



