Covid: Marche, 880 ricoveri (+12), +12 in Semintensiva (226)

Due settimane di numeri in rialzo per i ricoveri correlati al Covid-19 nelle Marche: nell'ultima giornata hanno raggiunto gli 880 (+12) soprattutto a causa di un'impennata di pazienti in Semintensiva (226, +12); 48 le persone dimesse. Resta invece invariato, comunica il Servizio Sanità della Regione, il numero dei degenti in Terapia intensiva (133) e nei reparti non intensivi (521). Saliscendi per gli assistiti in pronto soccorso che dopo la discesa di ieri (-12) risultano il rialzo (141, +16). Gli ospiti di strutture territoriali sono 235 (+2). In leggero calo i positivi in isolamento domiciliare (9.237, -47) mentre crescono le quarantene per 'contatto' con positivi (21.829, +292; 8.575 con sintomi, 383 operatori sanitari). (ANSA).