Alluvione Marche, dopo 8 mesi posa passerella sul fiume Misa

(ANSA) - ANCONA, 30 MAG - Prende forma la passerella ciclopedonale sul fiume Misa a Senigallia (Ancona). Dopo giorni passati ad assemblare i pezzi, la squadra di operai ha oggi messo in posa sopra gli argini in muratura l'infrastruttura da 37 metri che sarà fissata ai pali in acciaio sui marciapiedi del lungofiume. Un'installazione complessa che ha suscitato parecchia curiosità nei senigalliesi, da otto mesi alle prese con una città divisa in due.

La nuova passerella permetterà di ricongiungere l'area stadio e l'ospedale con il centro storico senigalliese consentendo il transito di pedoni e biciclette, nei due sensi di marcia. Come hanno spiegato durante i sopralluoghi l'assessore regionale Stefano Aguzzi, il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e il vice commissario delegato agli eventi metereologici settembre 2022 Stefano Babini, lo scopo dell'infrastruttura sarà proprio quello di sostituire temporaneamente ponte Garibaldi danneggiato dall'alluvione del 15 settembre 2022.

La passerella, posizionata a fianco del ponte inagibile, non ha pile in alveo e vi si accederà tramite due rampe di accesso molto lunghe per permettere la massima accessibilità anche a disabili, carrozzine e passeggini. Ulteriori disagi ai residenti e alle attività commerciali della zona derivano dai divieti alla circolazione stradale, validi per il tempo strettamente necessario al varo della struttura. Il costo dei lavori è di quasi 400mila euro. La passerella verrà dismessa solo quando sarà ricostruito il ponte Garibaldi, e successivamente rimarrà a disposizione del genio civile delle Marche per eventuali utilizzi futuri ovunque nel territorio regionale. (ANSA).