Ricercato per rapina aggravata, era a Senigallia per lavoro

(ANSA) - ANCONA, 26 MAG - Era ricercato per il reato di rapina aggravata e ieri, 25 maggio, è stato arrestato a Senigallia (Ancona). A finire in manette un pescarese, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Pescara.

L'uomo, 34 anni, si trovava nella città machigiana per motivi di lavoro ma è stato rintracciato dal personale del settore anticrimine del commissariato di Senigallia nell'ambito dei servizi di prevenzione e monitoraggio messi in campo su direttiva del questore dorico Cesare Capocasa. Il 34enne, fanno sapere gli investigatori, ha precedenti di polizia. Dovrà espiare poco più di un anno di reclusione. E' stato trasferito in carcere ad Ancona. (ANSA).