Pnrr: Silvetti, chi mi ha preceduto collabori per Ancona

(ANSA) - ANCONA, 30 MAG - Nella sua prima apparizione ufficiale, dopo avere ricevuto la fascia tricolore, il nuovo sindaco di Ancona Daniele Silvetti, espressione del centrodestra, ha accolto le raccomandazioni della candidata sconfitta del centrosinistra Ida Simonella sugli 80 milioni di euro di progetti ottenuto dal Comune con il Pnrr. Investimenti strategici, "da mettere a terra e implementare" ha sottolineato, auspicando la collaborazione di "chi mi ha preceduto". I tempi per la messa a terra "li scandiscono le norme di riferimento e dobbiamo rispettarle per non farci sfuggire queste risorse fondamentali". Risorse già destinate a specifici progetti, "che servono tutti e vanno portati a casa".

Ma Silvetti intende esplorare anche la possibilità di trovare "eventuali fondi non utilizzati da altri Comuni". In questo caso si può pensare ad opere infrastrutturali complesse, "come l'asse ferrotranviario di Padova. Non so però se siamo nei tempi per la progettazione. Ora però bisogna concentrarsi su quello che c'è per mettere in sicurezza le scuole, ristrutturare il Mercato delle Erbe, realizzare la cittadella sportiva con piscina olimpionica e poligono di tiro". Un aiuto da Simonella? "E' stata una sua raccomandazione, quindi non posso che prendere atto di una sua implicita disponibilità". (ANSA).