Conte, 'bene confronto tv allargato, Giorgia Meloni cosa farai?'

"Mentana ha offerto invece la possibilità di un confronto rispettando la parità di condizioni, quindi allargato a tutti i leader, è per questo che ho accettato l'invito di Mentana: Giorgia Meloni cosa farai?". Si chiude con un interrogativo posto alla premier, la risposta del presidente del M5s Giuseppe Conte ad una domanda dei cronisti a Pesaro sulla questione del confronto in tv in vista delle Europee; in serata il leader pentastellato sarà al Teatro delle Muse ad Ancona.

"L'Agcom - ha detto Conte - in pratica ha statuito che il confronto Meloni-Schlein non rispettava la parità di trattamento e di condizioni rispetto alle altre forze politiche. La Rai l'ha dovuto annullare e non è una bella figura perché di fatto si è tentata, con questo marchingegno, una polarizzazione in un sistema invece elettorale che di proporzionale puro dove ogni forza politica corre per sé".

"E' un peccato insomma - ha affermato Conte - che non abbiano voluto applicare il buon senso e abbiano dovuto attendere Meloni e Schlein una pronuncia dell'Agcom. Mentana (su La7, ndr) ha offerto invece la possibilità di un confronto rispettando la parità di condizioni, - ha concluso - quindi allargato a tutti i leader è per questo che ho accettato l'invito di Mentana, Giorgia Meloni cosa farai?".



