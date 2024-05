Conte, 'alleanza M5s-Pd? Riempire un progetto di contenuti'

"Dobbiamo costruire una forte alternativa alla destra ed essere competitivi. Per fare questo occorre riempire un progetto di contenuti, non dire semplicemente 'unità unità, stiamo insieme', per fare cosa?". La risposta del presidente del M5s Giuseppe Conte ad una domanda dei giornalisti a Pesaro in merito al fatto che in città c'è stato, con la giunta uscente guidata dal dem Matteo Ricci, un patto precursore di alleanza tra il Pd e il M5s con l'ingresso nel 2019 dell'assessora pentastellata alla Partecipazione e all'Innovazione Francesca Frenquellucci.

"Qui a Pesaro è stata anticipata una traiettoria, c'è un'esperienza amministrativa dove noi abbiamo portato dei risultati di cui siamo orgogliosi su vari progetti, ovviamente in linea con la nostra sensibilità: - ha rimarcato Conte - trasparenza, la possibilità di coinvolgere i cittadini in progetti utili, curare anche l'aspetto della transizione sostenibilità ambientale; abbiamo promosso iniziative in campo culturale e dell'innovazione".

"Quello che è importante - ha detto ancora il leader M5s - è proseguire questo dialogo, ovviamente con rispetto reciproco della pari dignità e la possibilità di approfondirlo perché, se ragioniamo poi in vista anche di una prospettiva Nazionale, dobbiamo costruire una forte alternativa alla destra ed essere competitivi. Per fare questo - ha concluso - occorre riempire un progetto di contenuti non dire semplicemente 'unità l'unità, stiamo insieme', per fare cosa?".



