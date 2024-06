Antonella Clerici operata d'urgenza, 'va tutto bene'

Antonella Clerici è stata operata d'urgenza a Roma. Lo racconta la stessa conduttrice tv in un post sui social in messaggio cui allega una sua foto dal letto della clinica in cui è ricoverata.

"Come sempre voglio essere sincera con voi - scrive - e raccontarvi cosa mi è successo perché questo possa ricordare a tutti l'importanza della prevenzione. Giovedì scorso arrivo a Roma con l'idea di stare vicino a un'amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D'Alessio. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene" aggiunge.

La conduttrice ringrazia tutti i medici e gli infermieri che l'hanno curata e assistita e gli amici che le sono stati vicini. E chiude: "Adesso un po' di convalescenza... a presto". Tantissimi i messaggi d'affetto e vicinanza dei suoi colleghi e follower.



