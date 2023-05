Terremoto: progetti ricostruzione entro 31/10 per chi ha il Cas

(ANSA) - ANCONA, 30 MAG - I beneficiari del Contributo di autonoma sistemazione (Cas) avranno tempo fino al prossimo 31 ottobre - pena la sospensione - per presentare i progetti di ricostruzione dei propri edifici lesionati dai terremoti del 2016. È quanto è stato deciso dalla Cabina di coordinamento presieduta dal commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli, che ha deliberato anche l'istituzione del fondo di 35 milioni di euro per l'anticipo Iva per la ricostruzione delle imprese.

"La ricostruzione passa attraverso un insieme articolato di azioni che convergono in un processo di semplificazione e programmazione - ha detto Castelli -. Nella Cabina di ieri sono state definite diverse scadenze dove quella più significativa è dedicata ai percettori di Cas". "L'obiettivo è far rientrare nelle proprie case i cittadini che da troppo tempo sono costretti in soluzioni alternative e di emergenza; la primaria attenzione è rivolta a loro", ha aggiunto il commissario.

(ANSA).