Incendio su bisarca carica di auto sulla variante Ss16 Torrette

Un incendio divampato su una bisarca, proveniente dall'estero, ha coinvolto anche alcune auto che erano caricate sul mezzo in transito sulla variante della Ss16 non distante dallo svincolo di Torrette ad Ancona: si sono sprigionate fiamme, una nube di fumo e si è avvertito un forte scoppio forse causato dall'esplosione di pneumatici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area ma anche la Polizia stradale per gestire la viabilità.

Nel frattempo, infatti, nella zona dove insiste il cantiere per il raddoppio della variante Ss16, la circolazione si è bloccata e si sono formate lunghe file con grossi disagi per il traffico dei veicoli. In questo momento lo svincolo direzione Torrette-Ospedale è chiuso in attesa che la situazione torni alla normalità e venga ripristinata la circolazione.

Nell'incendio il conducente della bisarca, di origine straniera, è rimasto leggermente ferito.



