Salvini, 'Ponte sullo Stretto? Lavoro ricchezza e sostenibilità'

Nonostante i "professionisti del no", "noi andiamo avanti: il Ponte sullo Stretto creerà lavoro, ricchezza e sostenibilità ambientale. Quindi li lascio a dire di no, e noi con gli ingegneri continuiamo a lavorare". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Matteo Salvini, leader della Lega e vice premier, rispondendo ai cronisti durante un incontro ad Ascoli Piceno.

"Le polemiche? Sono i soliti: - ha affermato - quelli che non volevano la Tav e sta andando avanti, quelli che non volevano il Mose e le barriere in mare salvano Venezia, quelli che non volevano l'Alta velocità, quelli che non vogliono le autostrade, non vogliono i porti, non vogliono le dighe e non vogliono i ponti. Sono i professionisti del no, - noi andiamo avanti: il Ponte sullo Stretto creerà lavoro, ricchezza e sostenibilità ambientale. Quindi li lascio a dire di no, e noi con gli ingegneri continuiamo a lavorare".

"Qualche obiezione con cui concordo? No, - ha risposto ancora Salvini - è stato un progetto approvato all'unanimità dal comitato tecnico scientifico, non politico, composto dai migliori docenti universitari e specialisti delle facoltà ingegneristiche, io non sono ingegnere e lascio che gli ingegneri lavorino". "Tanti miei colleghi parlamentari che parlano del Ponte sullo Stretto a sproposito - ha concluso - dovrebbero studiare".



