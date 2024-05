Cambio al vertice del Comando Regione Carabinieri Forestali

Cambio al vertice del Comando regione Carabinieri Forestale delle Marche.

Il generale di brigata Roberto Nardi, dopo oltre 35 anni di servizio effettivo lascia il servizio per raggiunti limiti d'età e con esso l'incarico di comandante in sede vacante della Regione Carabinieri Forestale "Marche" e di Comandante di Gruppo Carabinieri Forestale di Ancona. L'incarico di comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale Marche in sede vacante viene affidato alla tenente colonnello Luisa Feliziani già capo Ufficio del medesimo Comando Regione.

Il comandante uscente Nardi, aveva iniziato la carriera presso il Coordinamento Provinciale del Corpo forestale dello Stato di Ascoli Piceno, proseguendo in quello di Macerata. Dal 2012 aveva assunto il comando del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, dal primo gennaio 2017 Reparto Carabinieri Parco; poi nel 2018 il trasferimento ad Ancona.

"Nel rivolgere un caloroso saluto al generale Nardi - scrive l'Arma - si ringrazia per l'impegno dedicato nel servizio dedicato alla tutela delle risorse naturali".

La nuova comandante, tenente colonnello Luisa Feliziani, è laureata in Scienze Forestali conseguita presso l'Università degli Studi di Padova, con Master di secondo livello in Scienze della sicurezza ambientale conseguito presso l'Università degli Studi la Sapienza di Roma. In servizio dal 1994, dal 2018 è Capo Ufficio Comando del Comando Regione Carabinieri Marche; prima aveva ricoperto diversi incarichi presso il Comando Provinciale Cfs di Macerata, il Servizio Cites Centrale e il Reparto Addestramento- Servizio V dell'Ispettorato Generale Cfs di Roma, l'Ufficio O.A.I.O. -SM- Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari CC.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA