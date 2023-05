Nel 2020 2,2% minori vittime violenza nel territorio Asp 9 Jesi

(ANSA) - JESI, 30 MAG - Il 2,2% dei 10.395 minori del territorio dell'Ambito territoriale sociale di Jesi - che raggruppa in Vallesina 21 Comuni - è sottoposto ad una qualche forma di maltrattamento, dato molto più elevato rispetto alla media nazionale che è dello 0,9%. E' quanto emerge da una ricerca condotta dai servizi sociali su bambini e adolescenti sui fascicoli presi in carico dall'ente sovracomunale nell'anno 2020, per maltrattamenti segnalati, nella maggior parte dei casi, dall'autorità giudiziaria (57%), o dalla famiglia (11,7%), dalla scuola (10%), dall'ospedale (7,8%), dal pediatra (7%), o da altre persone tra cui vicini e allenatori (6,5%).

Su 889 casi seguiti dall'Asp ambito 9, 230 minori hanno subito una qualche forma di violenza, profonda e prolungata nel tempo. I minori presi in carico dall'Asp 9 sono 85 ogni mille minori, una quota molto elevata rispetto alla media nazionale che è di circa la metà. Nella zona il fenomeno è molto più monitorato rispetto alla maggior parte del territorio nazionale, ma i maltrattamenti sono in espansione e sono trasversale; attraversano famiglie di diversa estrazione sociale, cultura e status economico.

Per una risposta efficace servono più risorse, la rete degli assistenti sociali sul territorio è molto presente ma non basta, occorrono servizi sanitari più presenti e mirati sui minorenni.

Un esempio? Troppo pochi gli psicoterapeuti".

La forma di violenza più diffusa tra i 230 casi di minori oggetto di maltrattamento è quella "assistita", con il 57% (131 bambini e adolescenti) che hanno assistito a forme di maltrattamento: nel 96,5% dei casi violenza intra familiare, da un padre o un compagno sulla mamma del minore. Nel 20,4% dei casi, i genitori non si prendono sufficiente cura dei figli (47 i minori); seguono il maltrattamento fisico (12,2%, 28 minori), quello psicologico (8,7% pari a 20 minori), e l'abuso sessuale (1,7% pari a 3 casi). Per fasce d'età, prevalgono i minori maltrattati tra gli 11 e i 17 anni, pari al 44% dei casi.

