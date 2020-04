Coronavirus: 60 positivi in Rsa Senigallia

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 15 APR - Crescono i numeri degli ospiti delle residenze protette di Senigallia positivi al coronavirus. Se fino a pochi giorni fa, le due principali strutture per anziani potevano considerarsi quasi delle oasi felici con pochi contagi, a distanza di poco più d'un mese dall'inizio della pandemia, i malati di Covid-19 sono arrivati a superare quota 60 positivi, dei quali quattro poi deceduti, su un totale di oltre 300 ospiti. A darne notizia sono i presidenti della fondazione Città di Senigallia, Michelangelo Guzzonato, e della fondazione Opera Pia Mastai Ferretti, Mario Vichi. Nella prima residenza protetta, su circa 60 ospiti totali i positivi sono 16, dei quali due ospedalizzati, più due deceduti nel nosocomio cittadino a causa delle complicanze dovute al Covid-19. Nella seconda struttura su oltre 240 ospiti, i positivi sono saliti a 41, dei quali 23 ancora nella sede in centro storico e 18 ricoverati in ospedale: anche in questo caso vanno aggiunti due anziani deceduti.