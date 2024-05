Alluvione Marche, corsa contro il tempo per il ponte Garibaldi

Se il nuovo ponte Garibaldi da costruire a Senigallia (Ancona) dopo l'alluvione del settembre 2022 dovesse tardare oltre il 2025 potrebbe verificarsi un incredibile paradosso: la necessità della rimozione della passerella ciclopedonale installata proprio per limitare i disagi legati alla demolizione del vecchio ponte danneggiato. Ad affermarlo è il sindaco Massimo Olivetti.

L'evento alluvionale del 15 settembre 2022 causò, tra le altre situazioni, danni al ponte Garibaldi che collegava l'area dello stadio e dell'ospedale con il centro storico. Per questo motivo venne abbattuto. Con lo scopo di ridurre le problematiche di una città divisa e riaprire il transito sul fiume Misa almeno a pedoni e biciclette, venne a giugno 2023 aperta una passerella ciclopedonale. Una soluzione temporanea che si avvicina alla scadenza.

"Ha un valore temporale molto basso", ha dichiarato il sindaco Olivetti, smentendo ogni ipotesi che rimanga lì dov'è anche in futuro: "la passerella ciclopedonale non potrà rimanere su più di un anno e mezzo o due, quindi verrà smontata. Se il ponte Garibaldi non fosse nel frattempo ricostruito sarebbe un problema perché comunque dovremmo toglierla".

Dunque si dovrà accelerare la realizzazione del nuovo ponte Garibaldi, di cui ancora manca il progetto definitivo. Tra i nodi da sciogliere c'è l'altezza dell'infrastruttura che dovrà prevedere un franco idraulico, uno spazio cioè tra la parte inferiore del ponte e il livello massimo di piena del Misa, di un metro e mezzo. Se a ciò si aggiunge lo spessore del ponte che è minimo di 70 centimetri per un ponte carrabile, si arriva a superare i due metri sopra il livello stradale in base ai criteri anti alluvione. Questo aspetto tecnico e normativo, assieme alla futura posizione e al raccordo viario, stanno ritardando l'esecuzione dell'opera. Ma la tempistica non potrà essere prolungata di molto: la passerella ha una vita breve, prevista fino alla fine del 2024 o, al massimo, alla primavera 2025.



