Somme all'estero violando anti-riciclaggio, sanzioni 1,6 milioni

Nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione nel settore antiriciclaggio, il Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Macerata ha sanzionato per oltre 1,6 milioni di euro complessivi, un agente money transfer e 11 clienti per l'illegale trasferimento di denaro all'estero. Le irregolarità riscontrate riguardano in particolare tecniche di frazionamento degli importi trasferiti a beneficiari all'estero per aggirare le norme anti-riciclaggio che non consentono di inviare somme superiori a 999,99 euro nell'arco di una settimana, contanti pari o superiori a mille euro ricevuti da clienti per trasferirli ad uno stesso beneficiario, trasferimenti annuali consistenti di fondi ma non congruenti con l'attività, il profilo economico, finanziario patrimoniale del mittente.

L'attività di controllo ha consentito di accertare che il titolare del money transfer ha acquisito da 11 clienti, in una stessa data o in un ristrettissimo arco temporale (massimo 7 giorni consecutivi), un importo in contanti per mille euro o più trasferito ad un beneficiario o più persone tramite circuiti finanziari degli istituti di pagamento nazionali e comunitari con i quali opera in qualità di mandatario. I responsabili sono stati segnalati all'Autorità competente per l'avvio del procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative (fino ad un massimo di 650mila euro a carico dei clienti e, per uguali importi, per l'Agente).

L'attività ispettiva esaminato circa 12mila operazioni di trasferimento di denaro eseguite in un anno e due mesi, per un volume complessivo di oltre 3,6 milioni di euro. Oltre alla tecnica di frazionamento, diversi clienti hanno trasferito denaro eccedente la soglia di legge verso un unico beneficiario: al titolare del money transfer applicate sanzioni per oltre 300mila euro, per l'omessa segnalazione di operazioni sospette agli organi competenti, previste dalla normativa antiriciclaggio in presenza di indicatori di anomalia connessi alle operazioni.

Tra questi clienti, quattro avevano effettuato frequenti operazioni di trasferimento di fondi per importi annui significativi, incongruenti con l'attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale, finanziario; saranno sviluppati ulteriori accertamenti per rilevare eventuali irregolarità anche sul piano fiscale.

Sulle risultanze emerse sono state aggiornate le Autorità di vigilanza competenti: Ufficio di informazione finanziaria in seno alla Banca d'Italia, l'Organismo degli Agenti finanziari e dei mediatori creditizi (Oam) e il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



