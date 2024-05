Casa di riposo ripartisce utili tra i 57 dipendenti

Welfare aziendale per Casa Hermes, casa di riposo e residenza protetta delle Fondazione Opere Laiche Lauretano di Loreto (Ancona), che dopo l'approvazione del bilancio ha deciso di ripartire gli utili, corrispondenti a 10.969,94 euro, ai 57 dipendenti della struttura, aggiungendo ulteriori risorse per arrivare ad un totale complessivo di 11.400 euro. La somma è stata messa a disposizione sotto forma di buoni acquisto per beni alimentari, una iniziativa, si legge in una nota, che conferma come la Fondazione Opere Laiche Lauretane-Casa Hermes attui "una politica di sostegno sociale a 360 gradi, verso il proprio territorio di riferimento ma anche verso i propri dipendenti e le loro famiglie". Ma è anche "un segno di gratitudine verso i dipendenti che con il loro lavoro hanno contribuito a realizzare il lungo percorso di accreditamento di Casa Hermes con la Regione Marche". "Casa Hermes si conferma in questo modo un punto di riferimento legato anche e soprattutto agli aspetti sociali per il territorio attraverso progetti fortemente legati al benessere della nostra comunità", spiega il presidente Federico Guazzaroni.



