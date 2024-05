Comandante Carabinieri visita casa rifugio per vittime di tratta

"La schiavitù sessuale è l'annientamento dell'umanità. Specie quando le vittime sono delle giovanissime donne, quasi delle bambine. Per questo esprimo a don Aldo e a tutta la comunità la mia solidarietà e vi dico grazie per quello che fate per ognuna di loro dal profondo del mio cuore". Così in un'intervista a Interris.it, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Teo Luzi, che ha visitato la casa rifugio della Comunità Papa Giovanni XXIII, per donne vittime della tratta della prostituzione schiavizzata, struttura gestita nelle Marche da don Aldo Buonaiuto, fondatore della testata online In Terris (www.interris.it) e sacerdote della comunità fondata da don Oreste Benzi.

"La tratta delle donne è un tema complesso - ha proseguito il generale Luzi, dopo aver ascoltato le testimonianze delle donne ospitate nella casa rifugio - perché esiste una larga fascia della popolazione che è spesso indifferente al problema, o lo ignora completamente. Ma la schiavitù non è degna di una democrazia avanzata. E' già un dramma quando una persona viene portata via dal proprio Paese o è costretta a lasciarlo per motivi economici o per le guerre. Ma la schiavitù sessuale è l'annientamento dell'umanità".

"Essere qui di persona nella 'Casa tra Le Nuvole di Papa Francesco', struttura protetta per le donne vittime di tratta della Comunità Papa Giovanni XXIII, mi aiuta a riflettere sulla necessità di fare di più per queste vittime del mondo della crudeltà", ha detto il generale Luzi. Don Aldo lo ha accolto con l'arcivescovo di Camerino e San Severino Marche, vescovo di Fabriano-Matelica, monsignor Francesco Massara, alla sindaca di Fabriano Daniela Ghergo. Presente anche il comandante della Legione Marche il generale Salvatore Cagnazzo.



