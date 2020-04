Omaggio a sanitari S.Benedetto

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 9 APR - Ha avuto luogo oggi la cerimonia di tributo e sostegno per i sanitari dell'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto. La struttura è stata scelta dall'Area Vasta n. 5 per ospitare tutti i malati al Covid 19; tutti i degenti degli altri reparti sono stati trasferiti all'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno che funge anche da pronto soccorso provinciale. Al tributo hanno partecipato rappresentanze di tutte le forze dell'ordine. "I sanitari di questo ospedale hanno posto in evidenza la passione e la propensione ala solidarietà nello svolgere il lavoro che sono chiamati a fare" ha detto il direttore dell'Area Vasta Cesare Milani. Il sindaco Pasqualino Piunti ha aggiunto che "queste persone con abnegazione, professionalità e amore verso il prossimo stanno svolgendo un lavoro determinante nella battaglia contro il Coronavirus. Ci sono tanti che parlano, ma c'è chi agisce, come i sanitari dell'ospedale di San Benedetto. Una realtà fatta di sacrifici ma anche di eccellenze".