Torna Sunrise Mattias: colazione livignasca a oltre 2000 metri

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - L'hatha yoga con il 'saluto al sole' e poi la colazione in quota, agli oltre 2000 metri delle vette livignasche, il Piccolo Tibet d'Italia. Nella parte più remota ed estrema della Lombardia, il Sunrise Mattias, alla sua sesta edizione, è evento unico nel suo genere, con decine Si parte alle 6 del mattino di mercoledì 29 per salire in quota: dopo l'alba, la colazione gourmand in memoria del primo chef stellato di Livigno Mattias Peri, che conquistò il macaron della Rossa nel 2009 e che morì a soli 46 anni nel 2015.

Lo ricorderanno, con le loro creazioni, tanti chef che hanno un legame particolare con la Valtellina: Alessandro Negrini de Il Luogo di Aimo e Nadia di Milano; Alessandro Gilmozzi, lo chef di El Molin di Cavalese con 1 stella Michelin; Giancarlo Morelli del ristorante Pomiroeu di Seregno; lo chef Lorenzo Cogo del ristorante Dama a Venezia; Gianni Tarabini del ristorante La Preséf di Mantello; Davide Caranchini di Materia, il ristorante di Cernobbio con 1 stella Michelin; Paolo Rota, lo chef del ristorante Da Vittorio a St. Moritz; Valeria Mosca, fondatrice di Wood*ing, un laboratorio di ricerca e sperimentazione sull'utilizzo del cibo selvatico per l'alimentazione e la nutrizione umana di Monza; Gianluca Fusto e Maurizio Santin, entrambi maestri AMPI, il primo co-fondatore di Fusto Milano e il secondo direttore di Unica Food Innovation School; Davide Longoni, maestro panificatore; ed infine Maurizio Valli, "maestro" del caffè del Bugan Coffee Lab di Bergamo. (ANSA).