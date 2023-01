Milano, il World Pizza Day è all'insegna della creatività

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Le pizze creative, e in particolare le vegane, sono tra le protagoniste del World Pizza Day 2022, almeno in salsa milanese. La giornata internazionale dedicata alla pizza, che cade il 17 gennaio, vede a Milano diversi appuntamenti e il trend 2022 è, appunto, quello in chiave vegetale. Così, alla Nazionale in via Palermo ci sarà uno sconto per tutte le pizze veggie, mentre da Mosso, nell'omonima via al civico 3, si assaggerà la nuova pizza veggie creata da Daniele Falcone. Nelle pizzerie di Berberè, invece, ci sarà la pizza del mese con hummus, funghi, pomodori, semi di sesamo e scorza di limone (resterà nel menu sino a fine mese).

Chiave di lettura vegetale anche per Corner 58 di Roberto Conti in viale Argonne, ma con la concessione del formaggio: gli ingredienti scelti dall'ex chef di Trussardi sono insalate invernali e crema calda al Parmigiano, abbinata a un calice di champagne Jean Duclert.

Da Giolina in via Bellotti si festeggia con una rivisitazione della pizza al padellino (crema di datterini rossi arrostiti, stracciatella pugliese, pomodorini ciliegino rossi semidry, Parmigiano Reggiano 30 mesi, basilico fresco e olio monocultivar Coratina); le pizzerie di Marghe lanciano il nuovo menu, dove la novità di punta è la pizza con fior di latte d'Agerola, pancetta, carciofi freschi, patate al forno e fonduta di Taleggio.

I locali milanesi di The Meatball Family, il format dedicato alle polpette dell'attore e showman Diego Abatantuono, festeggiano il World Pizza Day con la Pizza Meatball, con polpette a scelta tra manzo, pesce, verdure o ceci e la pizzetta fritta.

Infine, nelle pizzerie di Cocciuto ci sarà una pizza creata ad hoc per l'evento con mozzarella fior di latte, salame rosa, carciofi alla brace, stracciatella, capuliato di pomodori e mandorle. (ANSA).