Torna la MIxology Experience, il mondo del cocktail a Milano

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - MIxology Experience, uno degli eventi più attesi del mondo del bartending e della miscelazione, riferimento per tutta l'industria del comparto spiriti e liquori e per tutti i professionisti che gravitano intorno al mondo del bar coinvolgendo anche gli appassionati di cocktail, torna per la seconda edizione a Milano. Lo ha annunciato iBartender.it, Web Magazine italiano dedicato al mondo della mixology e del bartending internazionale e organizzatore della rassegna, che si svolgerà presso il Superstudio Maxi di Milano dal 7 al 9 maggio 2023. Già attiva però fino al 31 dicembre una promozione per ingresso valido tutti e tre i giorni (ingresso rigorosamente vietato ai minori di 18 anni anche se accompagnati).

"Lo scorso maggio abbiamo rivoluzionato il mondo della Bar Industry creando un'atmosfera mai vista prima, dove professionalità di giorno in fiera e ospitalità di sera nei locali milanesi hanno creato una combinazione magica - ha spiegato Luca Pirola, alla guida del team organizzativo e fondatore di Bartender.it - La seconda edizione del 2023 si prospetta anche più entusiasmante: ancora una volta faremo vibrare Milano, dentro e fuori dal contesto fieristico con un maggior numero di espositori". Anche tutta la città sarà infatti coinvolta con una MIxology Week: dal 4 al 9 maggio:100 locali di Milano fra cocktail bar, ristoranti, pizzerie, hotel e rooftop organizzeranno eventi per il pubblico. (ANSA).