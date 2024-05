Con borse schermate fanno razzia in negozi a Milano, arrestati

Entravano nei negozi del centro di Milano con borse schermate e rubavano capi di abbigliamento. Gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno arrestato quattro peruviani tra i 18 e 32 anni, due uomini e due donne, e denunciato un'altra peruviana di 23 anni, per furto pluriaggravato e continuato.

Gli agenti della 6^ sezione della Squadra Mobile, nel corso di un servizio per il contrasto dei reati predatori, hanno notato un gruppo di quattro persone uscire da un negozio in via Torino e incamminarsi lungo via Spadari dopo aver raggiunto una donna che aveva con sé una neonata in un passeggino. In Corso Vittorio Emanuele i due uomini e le due donne sono entrati all'interno di un negozio mentre la 23enne con il passeggino è rimasta all'esterno a fare da palo. I due uomini si sono impossessati di capi d'abbigliamento per allontanarsi in direzione della stazione metropolitana "San Babila" dove il gruppo si è ricongiunto.

I poliziotti, che avevano assisito alla scena, li hanno fermati e addosso ai quatto è stata trovata merce rubata per svariate centinaia dii euro: 3 paia di occhiali per un valore di circa 900 euro e quattro maglie da calcio dal valore di 95 euro ciascuna e altro.

I poliziotti hanno accertato che la merce era stata rubata in negozi di via Torino, piazza Cordusio, via Dante e Corso Vittorio Emanuele.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA