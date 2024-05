Lega Milano, minacce a Salvini per la presentazione del libro

"'Fuori Salvini dai quartieri', 'Zona antifa, gli unici stranieri leghisti nei quartieri, fuori Salvini e Sardone dai quartieri', 'Non siete i benvenuti' oltre che 'Lega vergogna umana' sono alcune delle scritte apparse intorno alla Bocciofila Martesana a Milano, dove stasera a partire dalle 19 ci sarà un evento organizzato dalla Lega con la presenza di Matteo Salvini per presentare il suo libro. Lo rendono noto Silvia Sardone, capolista della Lega per le europee e Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega.

"Scritte preoccupanti, provenienti dall'area antagonista e anarchica, che vogliono intimorire la Lega. Sia chiaro a questi antidemocratici di professione, l'evento si terrà e continueremo a essere presenti nei quartieri e nelle periferie di Milano - proseguono-. Tra l'altro non bisogna dimenticare che esattamente due mesi fa i centri sociali, guidati dal Lambretta, avevano assaltato la Polizia in Via Padova per impedire una fiaccolata della Lega per la sicurezza nella zona e la presentazione del libro di Silvia Sardone". "Sono quindi abituati a queste vergognose azioni di intolleranza, forti anche dell'appoggio della giunta di sinistra a Palazzo Marino che invece di condannarli gli regala addirittura degli immobili comunali, come nel caso del Lambretta - concludono -. Noi andiamo avanti, con orgoglio, nelle nostre iniziative e nella campagna elettorale per le europee del 8 e 9 giugno".



