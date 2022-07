Cade dal balcone mentre lava le tente, morto nel Varesotto

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Un uomo è morto cadendo dal balcone di casa mentre puliva le tende. E' accaduto a Cocquio Trevisago, in provincia di Varese. A dare l'allarme è stata la moglie, che era in casa con lui e lo stava aiutando nelle faccende domestiche. I soccorsi in via Vigana sono stati immediati ma per l'uomo, 64 anni, non c'è stato nulla da fare. (ANSA).