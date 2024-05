Muore a 36 anni in ospedale per conseguenze scontro in moto

E' morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Matteo Monfrini, trentaseienne rimasto coinvolto domenica scorsa in un incidente mentre viaggiava in moto sulla provinciale Francesca tra Ghisalba e Cologno al Serio, in provincia di Bergamo.

Monfrini, originario di Melzo nel Milanese, ma residente a Treviglio, con la sua moto di grossa cilindrata si era schiantato contro un'auto che stava uscendo da una strada laterale. Le sue condizioni erano parse fin da subito gravissime: il motociclista aveva centrato la portiera anteriore destra della vettura ed era stato sbalzato di sella, ricadendo con violenza sull'asfalto. Monfrini era stato rianimato e intubato sul posto dal personale del 118, venendo poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Bergamo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA