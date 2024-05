Ordinato a Milano il più giovane vescovo d'Italia

È stato l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, a presiedere la cerimonia in Duomo durante la quale è stato ordinato arcivescovo Flavio Pace, già sotto segretario del Dicastero delle Chiese orientali. Con i suoi 46 anni, nato il 29 luglio 1977, ordinato sacerdote nello stesso Duomo di Milano l'8 giugno 2002, Pace è il più giovane arcivescovo italiano.

Nominato dal Papa segretario del Dicastero per la Promozione dell'Unita dei cristiani, è stato lo stesso monsignor Pace a chiedere che la sua ordinazione avvenisse nella sua Chiesa d'origine, quella ambrosiana. A concelebrare i cardinali Leonardo Sandri, Claudio Gugerotti, Kurt Koch ma anche tanti rappresentanti delle Chiese orientali. Tra i tanti presenti in cattedrale anche le autorità locali di Abbiategrasso e di Monza.



"Si cercano uomini di preghiera cioè uomini fatti preghiera, uomini disponibili ad attraversare le asprezze del deserto", "si cercano uomini che si affidino allo spirito, inclini ad abitare il silenzio persino nelle sacrestie prima di inseguire l'ultimo segnale del cellulare", "si cercano uomini così semplici e sapienti che siano anche poeti e cantori", e quindi uomini di "dialogo", "che vivano anche la riflessione con la cronaca per scaldare il cuore", ha detto nell'omelia mons. Delpini. Con riferimento implicito al nuovo incarico di mons. Pace, Delpini ha aggiunto quanto sia "desiderabile l'unità tra le tra confessioni cristiane" sottolineando che "i ricordi possono anche alimentare rancori e non favorire il perdono". Invece è necessario "esplorare le vie della diplomazia" per far germogliare "fiducia, pace e speranza". Ironico, come di consueto, il saluto finale di Delpini che si è rammaricato per la perdita di un sacerdote della sua Chiesa, "ma si sa - ha aggiunto - i sacerdoti di Milano sono i migliori e infatti il Papa ce ne ha già presi quattro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA