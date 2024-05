Carabinieri, Galletta assume guida dell'Interregionale Pastrengo

Una corona di alloro deposta davanti al Monumento ai Caduti, per rendere omaggio a tutti i Carabinieri che hanno sacrificato la vita nell'adempimento del proprio dovere. E' cominciata così a Milano, alla Caserma "Montebello" di via Vincenzo Monti, alla presenza del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Teo Luzi, la cerimonia di avvicendamento del comandante interregionale dei Carabinieri "Pastrengo". Il Generale di Corpo d'Armata Riccardo Galletta ha assunto la guida al posto del Generale di Corpo d'Armata Gino Micale, che lascia il servizio dopo oltre quarant'anni.

Al suo arrivo, il Comandante Generale Luzi, ha ricevuto gli onori dal picchetto di guardia in grande uniforme speciale. Dopo di che la cerimonia è proseguita nel "Piazzale delle Bandiere".

Il generale Galletta, nella sua lunga carriera nell'Arma ha ricoperto numerosi incarichi tra cui quelli di Capo Ufficio Criminalità Organizzata del Comando Generale dell'Arma, di Capo Ufficio del Capo di Stato Maggiore e di Capo del III Reparto, nonché ha rivestito la carica di Comandante della Legione Carabinieri "Sicilia", e di Comandante della Scuola Ufficiali e Divisione Unità Specializzate Carabinieri.



