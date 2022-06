Moratti, aspetto posizioni di tutta la coalizione

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - "Io ho semplicemente dato la mia disponibilità, anche chiarendo una situazione, alla coalizione del centrodestra. Quindi adesso aspetto di vedere quali sono le posizioni di tutta la coalizione del centrodestra". Lo ha spiegato la vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ribadendo la sua disponibilità a candidarsi alla presidenza della Regione, a margine dell'evento Cities changing diabetes action plan che si è tenuto a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano.

Ai giornalisti che le hanno chiesto se ha sentito Silvio Berlusconi la vice presidente ha risposto, "no, per il momento non ho sentito nessuno, a parte Salvini ieri". (ANSA).