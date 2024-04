Aggressioni e droga, sospesa la licenza di un bar a Milano

Il Questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha sospeso la licenza per 15 giorni la licenza al Bar Fortuna in via Capecelatro per una rissa e alcuni episodi di spaccio di droga e per la clientela del locale.

Dai controlli effettuati a partire dalla scorsa estate, la Polizia di Stato ha riscontrato spesso nel bar la presenza di pregiudicati e in alcune occasioni ha scoperto dosi di stupefacenti nascoste all'interno del bar. Nel gennaio scorso le forze di polizia sono intervenute più volte per comportamenti violenti dei clienti. Lo stesso titolare è stato vittima di una aggressione: tre donne lo hanno picchiato e preso a bottigliate in testa dopo essere state invitate a lasciare il locale.





