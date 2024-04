Scontro tra auto e monopattino, due ragazzi in gravi condizioni

Un ragazzo di 15 anni e una ragazza di 16 sono stati portati in gravi condizioni all'ospedale di Legnano, nel Milanese, dopo che con il monopattino sono stati investiti da un'auto a Pregnana Milanese.

L'incidente stradale è avvenuto questa mattina prima delle 7:30 in via dell'Industria. L'autista della vettura, un uomo di 28 anni, si è fermato e ha chiamato i soccorsi. I ragazzi, che erano coscienti, sono stati portati in ospedale, lei con un trauma cranico e lui con un trauma alla schiena. Sono intervenuti i carabinieri di Legnano oltre agli operatori del 118.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA