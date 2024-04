Domenica in Lombardia riparte la stagione dei treni storici

Riparte domenica prossima, 5 maggio, in Lombardia la stagione dei treni storici della Fondazione Fs con venti itinerari in partenza da Milano.

L'iniziativa, promossa dall'assessorato regionale ai Trasporti, è giunta alla VIII edizione in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ed Fs Treni Turistici Italiani, e prevede anche nuovi percorsi come quello da Milano a Desenzano via Brescia (con partenza il 9 giugno e il primo settembre) e quello fra Milano e Genova che permetterà di arrivare in Liguria il 14 luglio e il 3 novembre a bordo dell'Etr 252 'Arlecchino', elettrotreno diventato simbolo del made in Italy e del boom economico degli anni 60.

E' un ritorno quello del Laveno Express che collegherà Milano al lago Maggiore il 5 maggio, 2 giugno, 8 settembre; e così anche il Lario Express da Milano e Monza per Como e Lecco (12 maggio e 13 ottobre). Per chi vuole arrivare invece al lago d'Iseo con un treno storico il Sabino Express partirà domenica 19 maggio, 16 giugno, 15 settembre e 20 ottobre. E ancora per il Pavese, a collegare Milano e Mortara sarà il Lomellina Express domenica 26 maggio e 29 settembre in occasione della Sagra del Salame d'Oca, uno dei principali appuntamenti nel calendario delle manifestazioni della Regione. Il Besanino Express da Milano porterà a Besana, Molteno e Lecco domenica 22 settembre e 27 ottobre.

Previsti, infine, due treni storici sull'itinerario Milano - Chiavenna (domenica 23 giugno) e tra Milano e Cremona (domenica 17 novembre).

Sui treni storici sarà sempre possibile trasportare gratuitamente la propria bicicletta a bordo utilizzando bagagliai appositamente attrezzati. I biglietti possono essere acquistati su tutti i canali di vendita di Trenitalia, biglietterie, App e sito ufficiale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA