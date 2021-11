Champions: Inzaghi, vittoria con Napoli pesa per autostima

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - "Non eravamo mai mancati nei big match, abbiamo sempre fatto ottime partite. Ma mancava l'acuto, mancava il risultato pieno e finalmente è arrivato contro il Napoli. Ci può dare tanto in termini di autostima". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar Donetsk.

"Penso che ci sia un processo di crescita e siamo sulla buona strada, ma il lavoro è ancora lungo - ha aggiunto Simone Inzaghi -. Ogni allenatore ha le proprie idee. Ho trovato un ottimo ambiente: società, squadra e tifosi mi hanno accolto tutti alla grande dal primo giorno. Sto portando i miei concetti". (ANSA).