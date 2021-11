Libri: 'Strade di piombo', il nuovo thriller storico di Carocci

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Dopo il noir di ambientazione statunitense 'Sopra i deserti avvengono le aurore', Leone Editore porta nelle librerie il nuovo romanzo dell'autore milanese Massimiliano Carocci, 'Strade di piombo'. L'opera racconta - unendo finzione e realtà storica - le vicende sommerse della Repubblica italiana dalla fine della Seconda guerra mondiale alle contestazioni del '68. A raccontarla è l'agente Scarface, ex fascista della X Mas, ora al soldo dei servizi segreti americani di Jesus "The Kingfisher" Angleton.

L'organizzazione di cui Scarface è membro è coinvolta in tutti i capitoli più oscuri della storia italiana. Il suo obiettivo è mantenere l'ordine costituito e confermare i rapporti di potere esistenti, aggirando qualsiasi controllo democratico. Per raggiungere questi scopi, lui e i suoi colleghi sono pronti a qualsiasi efferatezza.

Il romanzo di Massimiliano Carocci unisce gli elementi del thriller e della spy-story a un'accurata ricerca storica, basata anche su numerose fonti originali. L'opera è il primo capitolo di una trilogia, che racconterà le trame dell'agente Scarface fino all'arrivo del nuovo millennio e all'attacco delle Torri gemelle nel 2001.

'Strade di piombo' sarà presentato alla decima edizione di BookCity Milano giovedì 18 novembre, alle ore 18.00, presso B(r)e(a) THE SPACE in via Savona 45/53. Per l'occasione, l'autore dialogherà con il collega Luciano Bolzano (ANSA).