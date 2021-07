Serie A: 12/a giornata derby Milano, Inter-Juve alla 9/a

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Il derby di Milano, Milan-Inter, si disputerà nella dodicesima giornata del campionato di serie A 2021-2022, in programma il 7 novembre, con la gara di ritorno fissata per il 24/o turno (6 gennaio 2022). Alla nona giornata, 24 ottobre, il derby d'Italia, Inter-Juventus, con ritorno fissato per il 3 aprile 2022 alla 31/a giornata. Lo ha stabilito il sorteggio del calendario della Serie A 2021-2022, svelato oggi a Milano. (ANSA).