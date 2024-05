Torture al Beccaria, in arrivo 47 guardie carcerarie

Sono 47 gli agenti di polizia penitenziaria in arrivo entro la prossima settimana nel carcere Beccaria di Milano, al centro dell'indagine della Procura su presunte torture e aggressioni ad alcuni giovani detenuti che, un paio di settimane fa, ha portato in cella e alla sospensione dal servizio di 21 guardie.

A inviare i rinforzi per risanare la situazione in cui è precipitato il penitenziario, dove il personale, già ridotto all'osso, è stato falcidiato dagli arresti, è il Dipartimento per la Giustizia Minorile guidato da Antonio Sangermano, il quale nell'imminenza degli arresti aveva annunciato l'intervento.



