Nuovi blackout a Milano, Unareti: 'Permane l'allerta'

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Un nuovo blackout, dopo quelli avvenuti negli ultimi giorni a Milano, si sta verificando oggi nella zona di Porta Romana, mentre in mattinata ci sono state altre brevi interruzioni nel centro storico. E Unareti comunica che "date le riparazioni in corso e le temperature particolarmente elevate permane lo stato di allerta".

La società, che si scusa per i disagi, ha spiegato di aver quadruplicato le squadre di pronto intervento che lavorano 24 ore su 24 per aggiustare i guasti "e riportare la rete al suo assetto standard".

Per quanto riguarda Porta Romana, l'interruzione di corrente potrebbe durare diverse ore perché per riparare il guasto sono necessari anche lavori di scavi.

Il caldo ha portato un aumento de consumi, a Milano "negli ultimi giorni - ribadiscono da Unareti -, è stato infatti raggiunto il carico massimo del 2021 sulla rete elettrica, in crescita di circa il 25% rispetto alla scorsa settimana.

Per superare i disservizi che possono verificarsi in presenza di aumenti di carico sulla rete, sono necessari ingenti investimenti che richiedono tempi lunghi per poter essere portati a termine". (ANSA).