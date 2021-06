Consumi alti, zona nord di Milano senza energia elettrica

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - La zona nord di Milano senza energia elettrica. Lo comunica Unareti, "assicurando il massimo sforzo per riuscire a risolvere quanto prima le problematiche che si sono presentate". Le operazioni di riattivazione, spiega la società, "hanno richiesto l'intervento sul posto di operatori specializzati, che dovranno scavare per riparare la porzione di rete interessata dal guasto". La società si scusa per il disagio, "consapevole che gli interventi potrebbero durare alcune ore".

La causa dei guasti, secondo Unareti, è l'eccessivo aumento dei consumi di energia, dovuto alle alte temperature e quindi al maggiore utilizzo di condizionatori d'aria: un aumento, negli ultimi due giorni, del 25% rispetto alla scorsa settimana.

"Per superare i disservizi che possono verificarsi in presenza di aumenti di carico sulla rete - spiega Unareti - sono necessari ingenti investimenti che richiedono tempi lunghi per poter essere portati a termine. Per questo motivo e per sostenere la crescente richiesta di energia elettrica da parte della Città, Unareti ha progressivamente aumentato gli investimenti sulla rete di Milano". (ANSA).