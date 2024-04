25 aprile: saluto romano del gruppo nazifascista Do.Ra alla tomba di un camerata

I Do.Ra hanno tirato dritto come già dichiarato dal leader del gruppo nazifascista con sede ad Azzate (Varese) Alessandro Limido e stamani hanno reso omaggio "ai camerata uccisi dal nemico mentre combattevano per la patria - ha detto lo stesso Limido - Questi sono i veri eroi".

All'iniziativa anche saluti romani e uno striscione inneggiante alla patria. Alle 9 i militanti della Comunità dei Dodici Raggi erano al cimitero di Ganna, un'ora dopo i circa 30 partecipanti al '25 aprile fascista' hanno raggiunto il cimitero di Sant'Ambrogio di Varese dove ad attenderli c'era il familiare di un "camerata ucciso dai comunisti senza processo".

Al cimitero di Belforte Limido ha ricordato "questi ragazzi che sono morti per noi, per i nostri valori. E sento la voce della mia bambina. Sento il peso della responsabilità: i nostri caduti sono gli eroi della patria. Per proteggerci hanno accettato il loro Olocausto". "Non è stata una manifestazione - dice Limido - Siamo andati a visitare i nostri morti. E questo non si può vietare".

"Acquisiremo immagini e relazioni delle forze di polizia e provvederemo ad effettuare la denuncia per inosservanza dei provvedimenti amministrativi oltre che per altri eventuali reati", così l'amministrazione comunale di Varese dopo che il gruppo nazifascista dei Do.Ra ha disatteso oggi il divieto emanato dalla giunta guidata dal sindaco Davide Galimberti di effettuare manifestazioni all'interno dei cimiteri cittadini. I militanti di Do.Ra. hanno infatti onorato i "camerata" sepolti nei cimiteri di Sant'Ambrogio e Belforte con saluti romani e uno striscione inneggiante agli "eroi della patria".



'Partigiano stupratore', sfregio su una lapide a Roma

Una scritta con vernice rossa 'Partigiano stupratore assassino' sulla lapide per il 25 aprile di Forte Bravetta. Ne danno notizia Elio Tomassetti, presidente del Municipio Roma XII e Daniela Cirulli, presidente dell Anpi XII. "Inizia così il nostro 25 aprile - affermano - I fascisti, d'altronde non cambiano mai. Questo gesto dimostra l'attualità della lotta antifascista oggi e un motivo in più per essere tanti nei luoghi in cui deporremo le nostre corone in ricordo dei martiri della Resistenza, e per essere dalle 12.30 fino a sera a Forte bravetta. Ringraziamo la Questura di Roma e il Servizio decoro di Roma Capitale che sono già a lavoro per coprire questo scempio".

