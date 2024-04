Corteo 25 aprile Milano contestato in Duomo

E' arrivato in piazza Duomo fra fischi e contestazioni il corteo del 25 aprile in corso a Milano. Ad attendere le persone che hanno sfilato per le vie della città i militanti del presidio organizzato dai Giovani Palestinesi al quale hanno aderito anche le realtà antagoniste.

C'è stato da parte loro un tentativo di sfondare le transenne che separano la piazza dal palco ma sono stati bloccati dalle forze di polizia. Fischi e urla 'assassini assassini" e "vergogna", hanno accolto il corteo. I pro Palestina hanno fischiato anche l'inno d'Italia e il sindaco Giuseppe Sala.





