Fontana: 'Entro domenica prima dose di vaccino a tutti gli over 80'

(ANSA) - MILANO, 10 APR - In Lombardia "domani sicuramente gli ottantenni avranno ricevuto almeno una dose" ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana al termine della visita al centro vaccinale dell'ospedale Niguarda a Milano dove questo weekend viene inoculato un vaccino ogni 12 secondi. Una visita che ha fatto seguito a quella al centro vaccinale attrezzato all'autodromo di Monza.

"Le cose stanno andando in maniera ottimale e i cittadini sono molto contenti perché sono assistiti bene e l'operazione si svolge in pochi minuti" ha aggiunto Fontana. (ANSA).