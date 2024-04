Strappano collanina a giovane in discoteca a Milano, arrestati

Sono stai arrestati dagli agenti della Questura in due, italiani di 22 e 20 anni, dopo aver rapinato un giovane della collanina d'oro dal valore di 2500 euro all'interno della discoteca Alcatraz di Milano.

I due, la notte scorsa, hanno spintonato la vittima, un ventenne, gli hanno strappato la collanina ma sono stati bloccati dal personale di sorveglianza del locale che ha atteso l'arrivo degli agenti della Polizia i quali li hanno arrestati per rapina.

La collanina non è stata trovata perchè probabilmente era già stata consegnata a un complice.

La vittima non ha riportato danni fisici.



