Cadavere di un uomo trovato lungo strada provinciale in Brianza

Il cadavere di un uomo è stato trovato in un terrapieno che costeggia la strada provinciale a Sovico (Monza), in direzione di Carate Brianza. A notarlo sono stati stamani gli addetti alla manutenzione del verde pubblico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Tra le ipotesi anche quella che si tratti del corpo di Corrado Semeraro, 55 anni, scomparso da casa ad Albiate - a pochi chilometri di distanza da Sovico - più di un mese fa.

Sulle cause della morte investigatori e inquirenti attendono l'esito dei rilievi della scientifica.



