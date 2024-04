Tentata corruzione, camionista arrestato nel Pavese

Ha cercato di corrompere il comandante della polizia locale di Chignolo Po (Pavia), tentando di consegnargli una busta contenente mille euro per chiudere un occhio sulla patente falsa di sua moglie. Per tutta risposta il capo dei vigili lo ha arrestato. L'uomo, un camionista di 38 anni di nazionalità colombiana residente in Spagna insieme alla consorte, una connazionale di 30 anni, è finito nel carcere di Torre del Gallo a Pavia. La moglie, autotrasportatore come il marito, è stata denunciata.

La coppia stava transitando su un tir in provincia di Pavia, proveniente dalla Spagna e diretto a un centro logistico di Castel San Giovanni (Piacenza). Giunti all'altezza di Chignolo Po (Pavia), i due sono stati fermati per un controllo.

La donna ha mostrato una patente di guida polacca: gli agenti di polizia locale si sono subito accorti che era falsa. A quel punto il marito ha pensato bene di risolvere la questione con una bustarella. Ma non ha fatto i conti con l'onestà del comandante Carloenrico Gandini, la cui integrità morale è stata poi elogiata da diversi amministratori locali.



